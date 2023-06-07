Siirt'te mayın patlaması: 1 asker yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari'ye bağlı Doğan köyü kırsalında askerlerin geçişi sırasında meydana geldi. Askerlerin geçişi sırasında mayın patlaması sonucu 1 asker yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı'nda getirildi. Daha sonra yaralı asker ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Abdulaziz Karataş



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