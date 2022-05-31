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Siirt'te mayın patlaması: 1'i ağır 2 asker yaralı

Siirt'te mayın patlaması: 1'i ağır 2 asker yaralı
Siirt'te mayın patlaması: 1'i ağır 2 asker yaralı

Siirt’tin Pervari ilçesinde tespit edilen mayının imhası sırasında meydana gelen patlamada 1’i ağır 2 asker yaralandı.

Siirt’te mayın patlaması: 1’i ağır 2 asker yaralı - Tıkla İzle

Pervari ilçesine bağlı Doğan köy ile Sarıyaprak köy yoluna bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timleri (METİ) timince tespit edildi. Mayına müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 asker yaralandı. Yaralılar helikopter ile Siirt'te getirildi.

Yaralı askerlere şifalar dileyen Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, “Pervari Doğan köySarıyaprak köyü yoluna bölücü terör örgütünün döşediği mayını METİ timimiz tespit ediyor. Müdahale ederken bir patlama oluyor METİ timindeki 2 arkadaşımız yaralınıyor. Allah Şifalar versin” dedi.

Selami Deniz
 

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