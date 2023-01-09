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Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı

Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı

Siirt-Bitlis Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında 6'sı ağır 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'in Pervari ilçesi Beğendik beldesi ile Bitlis'in Hizan ilçe sınırları arasındaki kara yolunda 01 AHZ 670 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu 6'sı ağır 12 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi.

Selami Deniz

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