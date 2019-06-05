Siirt'te operasyonda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik Kurt Kapanı 2019/09 operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edilmiştir" denildi.

Selami Deniz



