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Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı
Siirt'te otomobil takla attı: 2 yaralı

Siirt'te gece yarısı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt merkez Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 56 AT 004 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, 112 sağlık, UMKE ve emniyet ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Serkan D. (30) ve Emrullah S. (22), olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Turgut Tayuzak

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