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Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı
Siirt'te PKK/KCK operasyonu: 16 gözaltı

Siirt’te terör örgütü PKK/KCK mensuplarına yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 16 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına milis, İşbirlikçi faaliyetlerde bulunmak ve terör örgütü propagandası yapmak suçundan 24 şahsa yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında 16 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 8 şüpheli şahıs firar durumda olup yakalamalarına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yapılan aramalarda çok miktarda dijital malzeme ele geçirilmiştir. Olayla ilgi adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Selami Deniz
 

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