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Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı

Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı
Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Derince köyünde 21 Ekim 1993'te terör örgütü PKK tarafından katledilen 13'ü çocuk 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

Siirt'te PKK’lı teröristlerin katlettiği 13'ü çocuk 22 vatandaş törenle anıldı - Tıkla İzle

Siirt Valiliği ve Baykan Kaymakamlığınca Derince Şehitliği'nde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi. Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 29 yıl önce 22 masun vatandaşın köy okulunun önünde katledildiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın hiçbir zaman amacına ulaşmadığını ve ulaşmayacağını belirten Hacıbektaşoğlu, “Hain bölücü terör örgütü Baykan içesine bağlı Derince köyüne haince bir saldırı gerçekleştiriyorlar roketlerle köye saldırıyorlar. Bu mezarlıkta yatan 22 şehidimiz var. Kadın, çocuk ve adı konmamış bebekleri acımadan köyü bastıktan sonra köy okulunun önünde toplayıp kurşuna dizerek şehit etmiştir. 7 vatandaşımızda o saldırıda yaralı olarak kurtarılmıştır. Burada şehit olan kadınların, çocukların, evlatların, ağabeylerin, babaların, dedelerin hep beraber onları anmak için toplandık. Tabi bizler bunu hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız hafızalarımızda dün olmuş gibi tazedir. Burada yatan şehitlerimize ve tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.

Selami Deniz

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