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Siirt'te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü

Siirt'te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü
Siirt'te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü

Siirt'te sağanak yağış sonucu cadde ve sokaklarda su taşkını meydana geldi. Vatandaşlar suyla dolan yollarda zor anlar yaşadı.

Siirt’te sağanak yağış sonrası caddeler dereye döndü - Tıkla İzle

Siir'te geç saatlerinde başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağış, kentin çeşitli bölgelerinde olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Kentte birçok yolda sağanak sonrası taşkın oluştu. Vatandaşlar caddelerde, araçlar ise trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Valilikten yapılan açıklamada ise, Siirt 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun ve etkili yağış sonrası Tillo ilçesinde 1 heyelan ihbarı, Şirvan ilçesinde 1 su baskını ihbarı olmak üzere toplam 62 su baskını ihbarı alınmıştır. Ekipler olay yerlerine intikal ettirilerek, gerekli çalışmalara başlanmış ve ilk değerlendirmelere göre herhangi bir can kaybının olmadığı anlaşılmıştır ifadeleri kullanıldı.

Selami Deniz
 

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