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Siirt'te sandal alabora oldu, 8 kişi ölümden döndü

Siirt'te sandal alabora oldu, 8 kişi ölümden döndü
Siirt'te sandal alabora oldu, 8 kişi ölümden döndü

Siirt Botan Vadisi'nde 8 kişinin bulunduğu sandal alabora oldu, 8 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Siirt'te sandal alabora oldu, 8 kişi ölümden döndü - Tıkla İzle

Olay, Siirt Botan Vadisi eski Kaplıca yolu Tehte Mendik mevkiinde meydana geldi. İçinde 8 kişinin bulunduğu sandal bilinmeyen bir nedenle battı. Suda mahsur kalan 8 kişi kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan 8 kişi kontrol amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Abdulaziz Karataş - Selami Deniz
 

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