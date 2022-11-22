Siirt'te satranç turnuvasında anne oğluna rakip oldu

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde satranç turnuvası düzenlendi. Oğlu Herdem Köneş için satranç kursuna giden anne Halime Köneş, turnuvada çocuğuna rakip oldu.

Turnuvaya kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Siirt Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, düzenlenen ilk turnuvaya 80 sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Selami Deniz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.