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Siirt'te satranç turnuvasında anne oğluna rakip oldu

Siirt'te satranç turnuvasında anne oğluna rakip oldu
Siirt'te satranç turnuvasında anne oğluna rakip oldu

Siirt’te satranç öğrenmesi için kursa gönderdiği oğluna rakip olan anne Halime Küneş, satranç turnuvasında oğlu Herdem Köneş’le kıyasıya yarıştı.

Siirt’te satranç turnuvasında anne oğluna rakip oldu - Tıkla İzle

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kamp Eğitim Merkezi'nde satranç turnuvası düzenlendi. Oğlu Herdem Köneş için satranç kursuna giden anne Halime Köneş, turnuvada çocuğuna rakip oldu.
Turnuvaya kadınların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Siirt Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Serdar Özyeşil, düzenlenen ilk turnuvaya 80 sporcunun katılım sağladığını söyledi.

Selami Deniz

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