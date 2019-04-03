Siirt'te sobadan çıkan gaz nedeniyle 2 çocuk zehirlendi

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede bir evin apartman dairesinde meydana geldi. Anne Nazlı Çelik mutfakta ev temizliği yaptığı sırada çocuklarının hareketsiz durduklarını ve evde ağır bir kokunun olduğunu fark etti. Anne Çelik durumu hemen 112 acil ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed ve Mustafa Çelik yapılan müdahalenin ardından Van Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Selami Deniz

