Siirt'te sobadan sızan gaz nedeniyle 4 kişi zehirlendi

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Bahçelievler Mahallesi 1430 No'lu sokakta bulunan müstakil 3 katlı evin 1. katında meydana geldi. Adem G., Elif G., Selma Ö., Ramazan Ö., sabah kalktıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede 4 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerini tespit etti. Yaralılar Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.