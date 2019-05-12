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Siirt'te sokağa çıkma yasağı !

Siirt'te sokağa çıkma yasağı !
Siirt'te sokağa çıkma yasağı !

Siirt ve Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle 77 köy, mahalle ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma ve Eruh İlçe Jandarma komutanlıkları sorumluluk bölgesinde, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Operasyon bölgesindeki vatandaşların can ve mal güvenliğin korunması amacıyla merkez Kavaközü, Kemerli, Erdoğdu, Yokuşbağlar, Meşelidere, Bağlıca, Demirkaya, Ormanardı, Kayıklı, Kuşluca, Yazlıca, Balıklı, Yığınlı, Çiçekyurdu, Özkonak, Eğlence, Sağlarca, Akarsu, Banadali ve Kalender ile Eruh'un Kılıçkaya, Payamlı, Çağlan, Beson, Bağgöze, Çeltiksuyu, Kaşıkyayla, Sevindik Ekinyolu, Dursunlar, Salkımbağlar, Karadayılar, Taşdirek, Kutluca, Ufaca, Yeşilören, Kavakgölü, Oymakılıç, Çırpılı, Kazanlı, Gelenkardeş, Akdiken, Budamış, Peynirli, Büyükbasni, Bozatlı, Verimli, Yerliçoban, Bozkuş, Ilıcak, Yokuşlu, Kekliktepe, Karabıyık, Yelkesen, Çimencik, Bucaklı, Bingöl, Aydoğmuş, Gönülaldı, Dikboğaz, Dağdöşü, Demiremek, Baştarla, Yediyaprak, Çetinkol, Dönerdöver, Gölgelikonak, Üzümlük, Dalkorur, Dadaklı, Çimenli, Ulaşlar, Ortaklı, Özlüpelit, Gülburnu, Erenkaya ve Dalkorur köy, mahalle ve mezralarında 11 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'dan itibaren ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi" denildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı kaydedildi.  

Selami Deniz
 

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