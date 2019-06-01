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Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi
Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe kırsalında düzenlenen operasyonda teröristlere ait mühimmat ele geçirildi. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Geçittepe köyü kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik ‘Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç - 10' operasyonu icra edilmiştir. Operasyonda yapılan aramada toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir adet PKMS Bixi makinalı tüfeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet HK-33 piyade tüfeği şarjörü, 39 adet 7.62 milimetre çapında fişek, 28 adet 556 milimetre çapında fişek ve bir adet mont ele geçirilmiştir. Ele geçirilen silah ve mühimmatlar yetkili Cumhuriyet Başsavcısının talimatı ile muhafaza altına alınmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için her türlü terörist faaliyete karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. 

Selami Deniz
 

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