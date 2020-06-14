Siirt'te teröristlere büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Ciraf mevkiisinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden hava destekli operasyonda 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini, böylelikle aynı mevkide etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e, son iki günde iç güvenlik operasyonlarında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 8'e yükseldiğini bildirdi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulan ve Faraşin Bölgesi'nde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristle birlikte, 2 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 9 adet kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet el dürbünü, 2 adet sırt çantası, 4 adet el bombası, 2 adet termal şemsiye, 1 adet aksiyon kamerası, 1 adet termal kamera, 1 adet lazermetre, yaklaşık 10 bin kök Hint keneviri, çok miktarda yaşamsal malzeme ve örgüte ait doküman ele geçirildiği bilgisi de paylaşıldı.

Mevlüt Hasgül