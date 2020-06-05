Siirt'te teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Baykan ilçesi Veyselkarani beldesi Gümüşkaş köyü bölgesinde yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde, bölgedeki göçerlerden erzak temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon bölgesinde icra edilen temas araması faaliyeti esnasında etkisiz hale getirilen teröristlere ait 2 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet dolu halde Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet termal silah dürbünü, teröristlere ait yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Operasyon bölgesinde bulunan bir mağara-sığınak kullanılamaz hale getirilerek, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla delil niteliği taşımayan malzemeler olay yerinde imha edilmiş, delil niteliği taşıyan malzemeler ise muhafaza altına alınmıştır" denildi.

Selami Deniz