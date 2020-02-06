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Siirt'te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu

Siirt'te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu
Siirt'te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar kapsamında teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu.

Siirt’te teslim olan 2 terörist ailelerine kavuştu - Tıkla İzle

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, 2014-2015 yıllarından bu yana PKK/KCK terör örgütünün kırsal alanda silahlı olarak faaliyet yürüttüğü şeklinde bilgiler bulunan 2 bayan örgüt mensubunun teslim olmalarının sağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Siirt İl Emniyet Müdürlüğü olarak terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla sürecektir" denildi.

Selami Deniz
 

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