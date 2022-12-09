Siirt'te TPAO petrol arayacak

TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARI/TPO/K/L48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak. Kamu arazilerinin kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor. Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak. Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

Selami Deniz

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.