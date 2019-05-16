Siirt'te vatandaşların Ramazan tercihi kelle paça

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Siirt'te kelle paçaya ilgi arttı. Hemen her lokantada ve evde pişirilen kelle paça için Türkiye'nin farklı illerinden siparişler de gelmeye başladı. Ramazan ayında kelle paçaya taleplerin ciddi anlamda arttığını belirten sakatatçı Fırat Eldemir, satışlardan oldukça memnun olduğunu dile getirdi. İl dışından yoğun sipariş aldıklarını kaydeden Aldemir, “1950'den itibaren dededen ve babadan kalma mesleği sürdürmekteyiz.

Şu anda kelle paça siparişlerimiz Ramazan ayında da devam etmektedir. Çünkü Ramazan ayında müşterilerimiz kelle paça talep etmektedir. Bizde müşterilerimizi memnun etmek için Ramazan ayında bu sıcaklığın altında çalışmaktayız. İstanbul, İzmir, Bursa, Yalova, Mersin ve Adana'dan talep bulunmaktadır. Bizde müşterilerimizi mağdur etmemek için Ramazan ayında bu sıcaklığın altında elimizden geleni yapmaktayız. Şu anda kelle paçayı müşterilerimize Ramazan dolayısıyla 20 ile 25 liradan satmaktayız. Yoğun taleplerden memnunuz” dedi.

İftarda en çok tüketilen yemekler arasında kelle paçanın olduğunu kaydeden Uğur Türkan adlı müşteri ise İstanbul'daki akrabalarının kelle paça siparişi verdiğini onlara ve kendilerine almak için sabahın erken saatlerinde almaya geldiğini belirtti. Türkan, “Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti olan kelle paça almaya geldim. Hem bize hem de İstanbul'daki akrabalarımız rica etti onlara alacağım İstanbul'daki akrabalarıma bir koli göndereceğim” diye konuştu.

Nezir Yiğiter isimli müşteri de, “Bu Ramazan ayında bu mübarek ayda bu kelle yapıldığı zaman iftarda bunun tadına doyulmaz. Bu baba mesleğidir. İnşallah bunu da bırakmazlar buna rakipte yok onun için değerlendiriyor” şeklinde konuştu.

Selami Deniz