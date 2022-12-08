Siirt'te virajı alamayan tır devrildi:1 yaralı

Kaza, Siirt - Şirvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selami Deniz

İLGİLİ HABER Eyüpsultan’da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

İLGİLİ HABER Kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücüsü ağır yaralandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.