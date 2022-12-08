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Siirt'te virajı alamayan tır devrildi:1 yaralı

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi:1 yaralı
Siirt'te virajı alamayan tır devrildi:1 yaralı

Siirt’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt - Şirvan karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Selami Deniz

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