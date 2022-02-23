Siirt'te yol kenarında asılı kalan araç kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Siirt Eruh karayolunda meydana geldi. M.O. yönetimindeki araç kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında asılı kaldı. Yol kenarında asılı kalan araç sürücüsü ve yanındaki kişiler indi.

Aracın şarampole yuvarlanma ihtimaline karşı vatandaşlardan yardım istendi. İş makinesine halat ile bağlanan araç, uzun uğraşlar sonucu vatandaşların da yardımıyla asılı kaldığı yerden yola çekildi. Sürücü M.O. yardıma gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Selami Deniz

