Siirt'te yolcunun valizinden 25 kilo uyuşturucu çıktı

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Baykan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Veysel Karani beldesi Şehit Bünyamin Torğut uygulama noktasında durdurulan bir minibüste yolcu R.A'nın valizinde 18 kilo 200 gram eroin, 6 kilo 200 gram Afyon Sakızı ve 1 kilo 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan R.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Selami Deniz







iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.