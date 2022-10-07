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Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti
Siirt'te yüksekten düşen genç hayatını kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde 2 katlı evin damından düşen Yusuf Y. hayatını kaybetti.

Olay, Eruh ilçesine bağlı Yerliçoban köyünde meydana geldi. Yusuf Y. (22), evin damında bulunduğu sırada dengesini kaybederek zemine düştü. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yusuf Y., Eruh Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Çocuğun cesedinin otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna getirileceği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mehmet Körpe

 


 

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