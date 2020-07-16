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Siirt'teki terör operasyonunda 4 özel harekat polisi yaralandı

Siirt'teki terör operasyonunda 4 özel harekat polisi yaralandı
Siirt'teki terör operasyonunda 4 özel harekat polisi yaralandı

İçişleri Bakanlığı, Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2’si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Siirt-Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu” kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir” denildi.
Mehmet Kalay

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