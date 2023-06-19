Siirt'ten ülke ekonomisine 10 milyar TL katkı

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, fıstık üretiminde çiftçilerin karşılaştığı sorunların çözümü amacıyla 2018 yılında Fıstıkçılık Birimini kurdu.

5 ziraat mühendisinin görev yaptığı birim ile hem iletişim hattı üzerinden çiftçilerin sorularına cevap veriliyor hem de saha ziyaretleriyle üreticilerin karşılaştıkları sorunlar yerinde tespit ediliyor.

Siirt'te emekli olduktan sonra bağla uğraşan Adil Ekinci, 4 yıldır fıstık bahçesinden verim alamadığı için “Fıstıkçılık Birimi'nden yardım istedi. Ziraat mühendisleri Ekinci'nin bağında yaptığı incelemeler sonucu bahçede görülen eksikler ve hatalı uygulamalar tespit etti. Modern tarım tekniklerinin uygulanması ve eksikliklerin tamamlanması ile 4 yıldır bağından verim alamayan Ekinci'nin bağından verim alınmaya başlanmasıyla yüzü güldü.

Siirt fıstığında her yılı olduğu gibi bu yılda verim artışını da sağlamayı amaçladıklarını dile getiren Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gelen şikayetleri anında değerlendirdikleri gibi, çiftçilerle telefon hattı üzerinden iletişim kurulduğunu, üreticilerin sorularına cevap verildiğini ve sorunlara çözüm bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Fıstıkçılık Birimi'nin Siirt Fıstığı üreticilerine önemli katkılar sunduğunu belirten Demirhan, “Bir başarı öyküsü olduğu için bugün bu bahçedeyiz. Eski bir eğitimci, bürokrat olan Adil hocamız emekliliğinden sonra kendini tarımsal faaliyetlere verdi ve kendi köyünde kurduğu bir fıstık bahçesinde faaliyetlerini yürütmeye başladı. Ancak 2018 yılına kadar yaptığı tüm çalışmalara rağmen bahçesinden ancak 3 kilogram civarında ürün alabiliyordu. 2018 yılında bize müracaat etti ve yaptığı tüm çalışmalara rağmen yeterli ürün alamadığını beyan etti. Biz de o zamanlarda eş zamanlı olarak 2018 yılında Siirt Fıstıkçılık Birimini kurmuştuk. Bizler bu çerçevede bu bahçeye geldik teknik personel ve ziraat mühendisi arkadaşlarımızla birlikte. Bahçede görülen eksiklikleri ve yanlış uygulamaları tespit ettik ve bu çerçevede adil hocamıza gerekli tavsiyelerde bulunduk" dedi.

"Bin kilogramın üzerinden verim alınacak"

Gittikleri tüm bağ ve bahçelerde tarım teknikleri konusunda, sulama konusunda gerekli bilgilendirmeleri yapmakta olduklarını ifade eden Demirhan, "Önemli olan verilen bilgilerin doğru ve zamanında uygulanabilmesidir. İşte bu bahçe bunun bir örneğidir. Modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla gereksiz fazla harcama yapılmaksızın yapılan çalışmaların buradan görmekteyiz. Yaklaşık olarak 4 yıl önce 3 kilogram ürün alınan bahçeden geçen yıl 700 kilogram civarında ve bu yıl da bin kilogramın üzerinden verim alınacaktır. Bu tür bahçelerde Siirt fıstığı üretimi yapan tüm üreticilerimize örnek olmasını özellikle istiyoruz. Kulaktan dolma bilgilerle değil modern tarım tekniklerin gerektirdiği şekilde hareket etmelerini istiyoruz. Bu bahçe 2008 yılında kuruldu. 2008'den 2018 yılına kadar gelişimi biraz daha az sürdü. 2018 yılından sonra uygulanan modern tarım teknikleriyle verimi arttı. Sadece bir yanlış budama bir bahçede yüzde otuzun üzerinde verim kaybına sebebiyet vermektedir. Siirt fıstığında sulamanın püf noktası doğru zamanında ve yeterli sulamadır” diye konuştu.

Bağında bu yıl yüksek verim beklediği için mutlu olduğunu söyleyen üretici Adil Ekinci, birimdeki çalışanlara teşekkür ettiği ifade ederek, ilk defa 2018 yılında Tarım ve Orman İl Müdürü ve beraberindeki heyetle Gaziantep'e bir seyahate çıktıklarını kaydetti.

"O zamana kadar bahçemden aldığım verim 20 kilogramı geçmedi" diyen Ekinci, "Ve o sene 800 kilogram fıstık topladım, hepsi boş çıktı. O kadar fıstıktan sadece 3 kilogram fıstık ürün alabildim. Ve arkadaşalar dedim ki bunun bir çözümünü bulmamız lazım. Siirt İl Tarım Müdürlüğü bilgisi ışığında toprak tahlili yaptık. Eksik elementler nelerdir onları tespit ettik. Ona göre gübreleri yaptık. Daha sonra bütün hastalıklara karşı mücadelelerimize devam ettik. Tuzaklar kurduk. Bilim ve teknik bilgiler ışığında yaptığımız çalışmalar netice verdi. 2 yıldır 500 kilogram, 700 kilogram verim aldık. Bu sene inşallah bin kilogramın üzerinde verim bekliyoruz. Ağaçlarımıza yılda 3 defa sulama yapıyoruz. Sulama yaptığımız için verimi de artıyor. Dolaysıyla bu bilim ve teknik ışığında verimimiz arttı teşekkür ediyorum. Bütün çiftçilerin bu bilim ve teknik yönelmeleri gerekiyor” şeklinde konuştu.

Abdulaziz Karataş - Selami Deniz

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