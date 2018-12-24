Şık ve rahat yeni yıl

DeFacto, yılbaşında hem kendini hem de sevdiklerini mutlu etmek isteyenler için şık hediye alternatifleri sundu. Yapılan duyuruya göre hazırlanan koleksiyonda kırmızılar, yeşiller ve beyazlar ön plana çıkıyor. Rahat, eğlenceli ve bir o kadar şık bir akşam geçirmek isteyen kadınlar için kar taneleri ve şekerleme desenleri ile hazırlanmış kazaklar, beyaz jean ve deri eteklerle kombinleniyor. Şıklığına önem veren stil sahibi erkekler için geceye hazırlayacak ceketler ve polarlar bulunuyor.

Şıklığına önem veren kadınlara özel olarak tasarlanan payetli elbise ve etekler, bootie botlarla tamalanıyor. Koleksiyonda yeni yıla dışarıda girecekler için sıcacık tutacak montlar, evde girecekler için rengarenk pijamalar da yer alıyor.