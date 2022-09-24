Sıkı eğitimden geçen ‘hassas burunlar' operasyonlarda önemli görevler alacak

Suç ve Suçlularla Mücadelenin gizli kahramanı dedektör köpekler, Köpek Eğitim Merkezi'ndeki bir yıllık eğitimlerinin ardından operasyonlara hazır hale geliyor. Yurt içinde huzurun sağlanması için 13 farklı branşta eğitilen köpekler, her 3 ayda bir tabi tutulduğu testlerden başarıyla geçmeleri halinde ise görev alacağı birimle ilgili eğitim almaya başlıyor. Üretim, hibe ve satın alma yoluyla temin edilen hassas burunlara; canlı insan aramasından asayiş devriyesine, banknot aramasından koku molekülü iz takibine kadar çeşitli alanlarda eğitim veriliyor. Anne sütünden kesildikten sonra eğitilmeye başlanan 6 farklı ait yüzlerce köpek, tüm aşamaları geçtikten sonra ise ülkenin dört bir yanındaki operasyonlarda önemli görevler alacak.

Ali Nargüner - Cem Geçim - Doğukan Gürel - Gürkan Sayın



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