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Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için cipi böyle kucakladılar

Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için cipi böyle kucakladılar
Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için cipi böyle kucakladılar

Eskişehir’de meydana gelen trafik kazasında cip ile tramvay arasında sıkışan motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşların cipi kucaklayarak kaldırması sonucu kurtarıldı.

Sıkışan motosiklet sürücüsünü kurtarmak için cipi böyle kucakladılar - Tıkla İzle

Kaza, dün akşam saatlerinde Büyükdere Mahallesi Millet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde motosikletiyle seyir halinde olan 22 yaşındaki Batuhan Çakıcı, yol kenarına yamuk park edilen bir cip ile o esnada oradan geçen tramvayın arasında kaldı. Trafik kazası yaparak cip ile tramvay arasında sıkışan genç motosiklet sürücüsünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşların cipi kucaklayarak kaldırması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan Batuhan Çakıcı, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ali Furkan Çetiner

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