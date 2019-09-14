Sıkıştığı araç içinde kurtarılmayı bekledi

Kaza, öğle saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 HLY 29 plakalı kamyonet, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra hurma ağacına çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Recep Erdoğan

