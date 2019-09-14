İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sıkıştığı araç içinde kurtarılmayı bekledi

Sıkıştığı araç içinde kurtarılmayı bekledi
Sıkıştığı araç içinde kurtarılmayı bekledi

Antalya'nın Alanya ilçesinde yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet refüjdeki ağaca çarptı. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince yaralı olarak çıkartıldı.

Kaza, öğle saatlerinde Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi tespit edilemeyen 07 HLY 29 plakalı kamyonet, yağmur sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı. Refüje çarptıktan sonra hurma ağacına çarparak durabilen kamyonetin sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Recep Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.