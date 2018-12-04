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Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturması yeniden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi

Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturması yeniden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi
Sıla Gençoğlu-Ahmet Kural soruşturması yeniden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu’nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma dosyası, yeninden Aile İçi Şiddet Bürosuna gönderildi. Ahmet Kural’ın avukatları tarafından sunulan yeni görüntülerin incelenmek üzere dosyanın Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosuna gönderildiği öğrenildi.

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturmayı yürüten savcılık, Ahmet Kural hakkında 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret' suçlarından yürütülen soruşturma dosyasını, Uzlaştırma Bürosu'na göndermişti.

Sıla Gençoğlu, uzlaştırma talebini reddetmişti 

Uzlaştırma Bürosu savcılığı, soruşturma kapsamında Sıla Gençoğlu'na uzlaşmayı isteyip istemediğini sormuştu. Gençoğlu uzlaşma talebini reddederken Ahmet Kural'ın avukatlarınca dosyaya yeni görüntüler sunulmuştu. Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun olayın ertesi günü çekildiği iddia edilen görüntülerde, şikayet konusu morlukların görüntülerde görülmediği kaydedilmişti.

Dosyaya yeni görüntüler sunuldu 

Uzlaştırma Bürosu Savcılığı, sunulan görüntülerin incelenmesi için soruşturma dosyasını yeninden Ailenin Korunması ve Kadına Karışı Şiddet Suçları Soruşturması Bürosuna gönderdi. Görüntülerin burada incelendikten sonra iddianamenin hazırlanması için dosyanın yeninde Uzlaştırma Bürosuna gönderileceği kaydedildi.  

Yusuf Melikoğlu
 

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