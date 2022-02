Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldüren şahsın ilk ifadesi ortaya çıktı

2 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Hüseyin Can Gökçek (21) ile aralarında duygusal bir yakınlık oluşan Sıla Şentürk, yaklaşık 1 yıl önce ailesinin bu ilişkisini onaylamaması ve kendisine şiddet uygulaması üzerine evden kaçtı. Ailenin şikayeti üzerine Giresun'da emniyet kontrol noktasında Sıla Şentürk ile Hüseyin Can Gökçek polis memurları tarafından yakalanırken, olay sonrası Sıla Şentürk hakkında acil koruma kararı alınarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşa yerleştirildi. Hüseyin Can Gökçek ise ‘Küçük yaşta çocuğu alıkoymak' suçundan olay sonrası tutuklanırken, Sıla Şentürk ise ailesi ve kendi isteği doğrultusunda ailesinin yanına döndü.

Devam eden istismar davasında aile Hüseyin Can Gökçek'ten şikayetçi olurken, kız çocuğu ise şikayetinden vazgeçti. Şahsın yüzde 50 oranında engelli olduğuna dair rapor ibraz etmesi ve Sıla Şentürk'ün şikayetini geri çekmesi üzerine Hüseyin Can Gökçek mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bunun üzerine baba Bekir Şentürk, kızının yeniden kurum korumasına alınmasını talep etti. Bunun üzerine savcılık kararı ile Sıla Şentürk hakkında ikinci kez acil korunma kararı alınarak yeniden Bakanlığa bağlı bir kuruluşta korumaya alındı.

Hüseyin Can Gökçek'in kendisini sürekli rahatsız etmesi üzerine Sıla Şentürk yeniden şikayetçi olurken, ailesinin yanına dönmek istedi. Geçtiğimiz Aralık ayında genç kız ailesinin yanına dönerken, Hüseyin Can Gökçek önceki gün Ankara'dan Giresun'a geldi. Dün genç kızla görüşmek üzere Yalı mahallesindeki evlerine gelen Gökçek, burada çıkan tartışmada Sıla Şentürk'ü bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Hüseyin Can Gökçek, Giresun-Ordu Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Giresun Emniyet Müdürlüğünde bir gece gözaltında tutulan Gökçek, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun Adliyesi'ne getirildi.

10'ya yakın suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen Gökçek, Emniyet'teki sorgusunda susma hakkını kullanırken, Cumhuriyet Savcılığı'ndaki ifadesinin ardından savcılıkça “Çocuğa yada beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanma talebi ile Giresun Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Gökçek, söz konusu mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gökçek'in savcılıktaki ifadesinde “Sosyal medyada başka biriyle yazıştığını gördüm. Buna sinirlenerek atlayıp Giresun'a geldim. Kendisi ile konuşmak istedim. Tartıştık, bunun üzerine bıçaklayarak öldürdüm” dediği öğrenildi.

Ahmet Bilge - Yunis Eren



