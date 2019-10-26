Silah alımına sıkı denetim

TBMM Genel Kurulunda önceki gece Ateşli Silahlar Hakkındaki Kanunda değişiklikler yapılarak, aile içi şiddet sebebiyle haklarında tedbir kararı olanlara, silah taşıma izni verilmemesi ve av tüfekleri dâhil ellerindeki silahların alınması hükme bağlandı. TBMM'de kabul edilen yasa ile silah taşıma ve bulundurma konusunda yapılan bazı düzenlemeler şöyle:

∂ Kadın ve çocuklara karşı şiddetin önlenmesi kapsamında, haklarında tedbir kararı verilenlerin ateşli silahlara erişmesi derhal engellenecek. Bu kişilerin ruhsata bağlanmış silahlarına hakkındaki tedbir kararı kalkana kadar polis tarafından el konulacak. ∂ Hakkında tedbir kararı bulunanların ayrıca yivsiz av tüfekleri, spor ve nişan tüfek ve tabancalarına erişimleri de engellenecek. Tedbir kararı süresince, varsa ruhsat verilmesine ve yenilemesine ilişkin işlemler de bekletilecek.

∂ Yasa ile silah taşıma ve bulundurma hakkına sahip olanların kapsamı da genişletiliyor. Buna göre, büyükelçiler, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşların en üst yöneticilerine de silah taşıma ve bulundurma hakkı verilecek.

∂ Devlete karşı işlenen suçlar ve Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan mahkum olanlara affa uğrasalar bile silah ruhsatı verilmeyecek. Bunun dışındaki suçlarda ise memnu hakların iadesinden 5 yıl geçtikten sonra ruhsat verilebilecek.

Türkiye Gazetesi

