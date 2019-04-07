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Silah çeken babayı kızı ikna etti

Silah çeken babayı kızı ikna etti
Silah çeken babayı kızı ikna etti

Gaziantep'te iki kadın sürücünün karıştığı kaza sonrası silahını çeken babayı kızı zar zor ikna etti.

Silah çeken babayı kızı ikna etti - Tıkla İzle

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Emek Mahallesi, Şakir Sabri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Gaziantep'te iki kadın sürücünün kaza yapması sonrasında taraflar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada, bir kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi silahını çekti.

Olası faciayı kızı önledi

Kazadan sonra yaşanılan tartışmada kadın sürücünün babası olduğu iddia edilen kişi belinden silahını çıkartarak diğerlerine doğru yöneltti. Ancak babasının sinirli halini ve tabancasını gören kızı hemen babasına koşarak onu ikna etmeye çalıştı. Kızın babayı ikna etme çabaları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.  

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