Silah denemesi yaptı, 'Silah atanlardan rahatsız oldum' diye kendini savundu

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi, Sulutaş Mahallesi, Daribeka Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye atan polis ekiplerinin silah sesleri duyması üzerine olay yerine çok sayıda destek ekip sevk edildi. Silah seslerinin geldiği bölgede araştırma yapan ekipler, 06 BUR 539 plakalı hafif ticari aracı kapıları açık şekilde buldu. Aracın plakasından ruhsat sahibine ulaşan ekipler, aracın terk edilmiş halde olduğunu ve aracı kullanan sürücünün araç başına gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine araç sahibi aracın oğlunda olduğunu söyleyerek oğluna bilgi verdi.

“Ateş edenlerden rahatsız oldum”

Bir süre sonra terk ettiği aracın yanına gelen sürücü Ahmet K'nin üzerinde inceleme yapan polis, elinde barut kokusu olduğu tespit etti. Bunun üzerine Ahmet K., “Silahı sıkanlar yukarıda ateş etti. Onlar gitti, ben de aşağıya doğru yürüdüm. Onlar ateş edince ben de rahatsız oldum. Ailemle de tartışmıştım aramız kötü. Sonra babam aradı, yürürken buraya doğru geldim” diye kendini savundu.



İbrahim Yetkin



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