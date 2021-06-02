İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı
Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 22 tabanca 2 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Silah kaçakçılarına 3 ilde eş zamanlı operasyon: 22 gözaltı - Tıkla İzle

Kocaeli'de silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı alan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin neticesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şahısların kimlikleri tespit edildi. Tespit sonrasında Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda silah ticareti yaptığı tespit edilen 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise 22 adet tabanca, 16 adet şarjör, 892 adet tabanca mermisi, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile 33 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olay hakkında başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.
 

Cihan Atik

İLGİLİ HABER
Adanadaki tefeci operasyonunda 21 gözaltı Adana'daki tefeci operasyonunda 21 gözaltı
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu: Milyonlarca kök kenevir ele geçirildi, 26 kişi gözaltına alındı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.