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Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı
Silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 8 gözaltı

Antalya’nın Finike ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Finike Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 8 şüpheliye yönelik 7 farklı adrese bugün saat 06.00'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.T, N.T., K.K., R.F, M.D, R.B, H.U. ve K.K.B. isimli 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 60 adet tabanca fişeği, 3 adet 7.62 mm çapında fişek, 3 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 31 adet av tüfeği kartuşu, 4 adet kurusıkı tabanca, 45 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta, 600 gram av tüfeği saçması, 100 adet av tüfeği kapsülü, 20 şişe kaçak alkol, 2 adet metal arama dedektörü ve 8 adet cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu suç unsurları koruma altına alınarak, Finike Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanıldı.

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