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Silah kaçakçılığından 83 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılığından 83 kişi gözaltına alındı
Silah kaçakçılığından 83 kişi gözaltına alındı

Silah kaçakçılarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 83 kişiden, aralarında 4 kriminal polisinin de bulunduğu 32 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız silah, fişek, anahtarlık şeklindeki suikast silahı ve silah yapımında kullanılan malzemeler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, silah ticaretine yönelik İstanbul, Konya, Kocaeli, Aydın, İzmir, Van, Bingöl, Düzce, Sakarya, Bursa illerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 83 kişi yakalanırken, 54 adet ruhsatsız tabanca, 7 bin adet fişek, 7 adet yivsiz av tüfeği, anahtarlık şeklinde suikast silahı, silah kalıpları ve silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Yakalanan 83 kişiden aralarında 4 kriminal polisinin de olduğu 32 kişi adliyeye sevk edildi. Operasyon esnasında ele geçirilen ruhsatsız silah, fişek ve silah yapımında kullanılan malzemeler, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü binasında sergilendi.

Emrah Kuş
 

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