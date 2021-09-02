Silah sesi üzerine odaya koşan aile, genç anneyi kanlar içerisinde buldu

Olay, merkez Aksu ilçesi Murtuna Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallede çiftçilik ile geçimini sağlayan Celal S. (23), bilinmeyen bir nedenle eşi Ela Sonyüksek (20) ile akşam saatlerinde kısa süreli bir tartışma yaşadı.

Sonyüksek ailesinin fertleri sabaha karşı silah sesi duydu. Sesin geldiği odaya yönelen aile, içeride 2 aylık oğlu bulunan Ela Sonyüksek'i kanlar içerisinde buldu. Yaralı kadın eşi tarafından hemen Aksu Semt Polikliniğine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kadın kurtarılamadı. Cenaze kesin ölüm sebebinin netlik kazanması için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yapılan incelemede kadının yanında eşine ait bulundurma ruhsatlı tabanca bulundu. İhbar sonrası eve gelen jandarma ekipleri, kadının eşini gözaltına aldı. Cenazeyi almak için morgun önüne gelen aile yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Genç kadının 1 yıl önce evlendiği ve dışarıdan hemşirelik okuduğu öğrenildi.

Ertuğrul Gün - Akif Yılmaz

