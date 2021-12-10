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Silahı kazayla ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti, kendisi yaralandı

Silahı kazayla ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti, kendisi yaralandı
Silahı kazayla ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti, kendisi yaralandı

Rize’nin Güneysu ilçesinde iddiaya göre arkadaşının elindeki silahın yanlışlıkla ateş alması sonucu vurulan genç hayatını kaybetti. Olayda elindeki silahı ateş alan şahıs da yaralandı.

Olay, Birlik Mahallesi'nde 8 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız'ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.'nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan 7 kurşundan 3'ü Tufan Yıldız'a, 1'i Ö.F.G.'ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Hasan Fehmi Demir

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