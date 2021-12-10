Silahı kazayla ateş aldı, arkadaşı hayatını kaybetti, kendisi yaralandı

Olay, Birlik Mahallesi'nde 8 Aralık'ta gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ö.F.G. (25), M.A. (25) ve Tufan Yıldız (45) birlikte Yıldız'ın evinde oturduğu sırada Ö.F.G.'nin tabancası yanlışlıkla ateş aldı. Silahtan çıkan 7 kurşundan 3'ü Tufan Yıldız'a, 1'i Ö.F.G.'ye isabet etti. Yaralanan Ö.F.G. ve Tufan Yıldız yanlarındaki arkadaşları M.A. tarafından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi. Kendi silahıyla vurulan Ö.F.G.'nin hayati tehlikesi bulunmazken, 2 gündür yoğun bakımda olan Tufan Yıldız ise hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Hasan Fehmi Demir