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Silahını temizlerken kendini vuran emekli polis memuru öldü

Silahını temizlerken kendini vuran emekli polis memuru öldü
Silahını temizlerken kendini vuran emekli polis memuru öldü

Beylik tabancasını temizlediği sırada tabancanın ateş alması sonucu ağır yaralanan emekli polis memuru hastanede hayatını kaybetti.

Tokat'ın Niksar ilçesi Bağlar Mahallesinde meydana gelen olayda, eşi Vildan Kıran ile birlikte yaşayan iki çocuk babası 66 yaşındaki emekli polis memuru Salih Kıran, evinde mutfak kısmında beylik silahını temizlediği esnada kazara kendini vurdu.

Silah sesini duyarak mutfağa koşan Vildan Kıran, eşini kanlar içinde görünce hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Salih Kıran, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kıran'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından, ilçeye bağlı Günlüce köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sedat Özata
 

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