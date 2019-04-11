Silahla vurulmuş şekilde bulunan kişi hayatını kaybetti

Olay dün Ontemmuz Mahallesi Karlık Sokak üzerinde meydana gelmişti. Üç katlı evinin en alt katında bulunan ardiye kısmında başından silahla vurulmuş halde bulunan Halim Sinan 112 sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Halim Sinan, buradaki tedavisinin ardından ağır yaralı olarak Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Halim Sinan, bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halim Sinan'ın bir süredir yakınları ile arazi tartışması yaşadığı ve bu nedenle de olayı kendisinin gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu.

Barış Doğan