‘Silahla yaralama' suçundan aranan şüpheli şahsın aracından uyuşturucu zulası çıktı

Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bulgurlu Mahallesi Sarıçiçek Sokak üzerinde 15 Ocak 2022 tarihinde saat 22.30 sıralarında bir şahsın yaralandığı ve Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, yaralanan müşteki Turgay A.(28) isimli şahsın ifadesini aldı. Müşteki ifadesinde, yılbaşı gecesi kardeşi olan Melihcan'ın alkollü iken mahallede tanımadığı bir şahıstan sigara istediğini, şahısların kardeşini darp ettiğini ve darp eden şahısların kardeşini Ömer Şamil G.'nin(29) darp ettirdiğini öğrendiğini söyledi.

Bunun üzerine şüpheli şahsın Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi Gürpınar Sitesindeki evine gittiğini şüphelinin evde olmadığını, şüphelinin babası ile konuştuğunu, olayın üstünden bir kaç gün geçtikten sonra, şüpheli ile karşılaştıklarını, konuşurken şüphelinin birden silah çıkararak kendisine ateş ettiğini ve olay yerinden uzaklaştığını belirtti.

Şüphelinin yakalamasına yönelik yapılan çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Ömer Şamil G.'nin, Üsküdar Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde bulunan ikametine gitti. Şüphelinin babasının oğlunun evde olmadığını söylemesi üzerine polisler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı arama başlattı. Şüpheli şahsın 34DUD883 plaka sayılı aracı kiralık olarak kullandığı tespit eden ekipler, bahse konu aracın Bulgurlu Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde park halinde olduğunu belirledi. Savcının talimatı üzerine araçta suç delillerinin toplanması amacıyla arama yapıldı.

Araçtan uyuşturucu zulası çıktı

Çilingir tarafından açılan otomobilde yapılan aramalarda, 300 adet üzerinde Nutella ibaresi bulunan pempe renkli extacy hap, 50 adet üzerinde Tesla ibaresi bulunan mavi renkli extacy hap,50 Adet gri renkli kapalı ambalaj içinde paketlenmiş halde daralı ağırlığı 100 gram skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 12 adet kalite ‘asla tesadüf değildir' ibaresi bulunan siyah renkli kapalı ambalaj hâlinde paketlenmiş halde daralı ağırlığı 24 gram olan skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca, 3 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 25 gram gelen kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, 2 parça halinde şeffaf poşet içerisinde daralı ağırlığı 65 gram gelen skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde, beyaz poşet içinde gri renkli, siyah renkli ve üzerinde kalite asla tesadüf değildir ibaresi bulunan yaklaşık olarak 1000 adet uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan ambalaj poşetleri bulundu.

Şüpheli Ömer Şamil G. isimli şahıs, “Kasten yaralama” ve “Uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçlarından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cem Güney Kılıç