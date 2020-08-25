Silahla yaralama şüphelisi 5 şahıs polis ekiplerince yakalandı

Edinilen bilgiye göre; olay Deliklitaş Mahallesi Yediler Sokak'ta yaşandı. İddialara göre, İ.A., B.E. ile şüpheliler V.B., A.S.Y., F.B., H.H. ve Ö.F.M. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle şüpheliler, İ.A. ve arkadaşı B.E.'yi silahla bacaklarından yaraladı. Yaralanan 2 şahıs çevredeki vatandaşların ihbarıyla 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralı 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga olayı ile ilgili çalışma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yanı sıra motosikletli Yunus Timleri ve Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler V.B., A.S.Y., F.B., H.H. ile Ö.F.M. suç aleti 2 silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Mustafa Kaplan

