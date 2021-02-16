Silahla yaralanan köpeğin durumu iyiye gidiyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde ateşli silahla vurulan köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Ekolojik rehabilite alanında gözetim altında tutulan köpeğe çalışanlar, yaşam savaşını kazandığı için 'Kahraman' adını verdi.

Tarsus'un Mithatpaşa Mahallesinde henüz kimliği belirlenemeyen kişiler, ateşli silahla bir köpeği vurmuş, yaralı köpek mahalle sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından Tarsus Belediyesi veteriner hekiminin başarılı operasyonu ile hayata tutunmuştu.



Şu anda Tarsus Belediyesi'nin ekolojik rehabilitasyon alanında gözlem altında tutulan yaralı köpeğin sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Veteriner Hekim Onur Terli, “Köpeğimizin durumu şu an gayet iyiye gidiyor. Günlük antibiyotik tedavisine devam ediyoruz. Yabancı cisimden kaynaklı enfeksiyonlar oluşmasın diye antibiyotik tedavisi uyguluyoruz. Büyük bir şişlik var yara bölgesinde. Bunu gidermek için uygun ilaçları kullanıyoruz. Antibiyotik tedavisi bittikten sonra şişliği indirmek için sabunlu sıcak su ile her gün masaj yapacağız. Köpeğimizin genel durumu iyiye gidiyor” dedi.