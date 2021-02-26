Silahların patladığı asker eğlencesine polis baskını: 1 gözaltı

Arnavutköy Anadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokakta akşam saatlerinde asker eğlencesi düzenleyen bir grup genç, ne sosyal mesafe kuralı nede magandalıkta sınır tanıdı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde araçlarla sokağı kapatan gençler araçlarından açtıkları müzikle sosyal mesafeyi hiçe sayarak oyunlar oynayıp halay çekti. Daha sonra konvoy yapan ve havaya ateş açan gençlere mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri baskın düzenledi.

18 yaşından ufak çocuk ruhsatsız silahla ateş açtı

Arkadaşının eğlencesine katılan 16 yaşındaki Y.A. eğlencede belinden çıkardığı ruhsatsız silah ile ateş açmaya başladı. Mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatan Y.A. polis ekiplerinin detaylı incelemesi üzerine tespit edildi. Belindeki silahını sokakta bulunan bir aracın altına atan şahıs polise dakikalarca zor anlar yaşattı. Silahı bulunan şahıs daha sonra gözaltına alınarak Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Baskında olay yerinde bulunan çok sayıda kişiye cezai işlem uygulandı.

Batuhan Toprak

