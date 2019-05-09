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Silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın sırtından vuruldu

Silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın sırtından vuruldu
Silahlı çatışmanın ortasında kalan kadın sırtından vuruldu

Maltepe’de iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada ateşlenen kurşunlardan biri yoldan geçen bir kadına isabet etti. Şahıslar olay yerinden kaçarken sırtından yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Maltepe Zümrütevler Mahallesi Candan Sokak üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar silahlarını çıkardı. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlardan biri o sırada yoldan geçen bir kadına isabet etti. Silahlı şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, durum vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Yaralı kadın olay yerine gelen ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis, olayla ilgili inceleme başlattı.  

Zeki İpek - Mustafa Esen

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