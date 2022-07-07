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Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar

Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar
Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar

Kocaeli’de geçtiğimiz günlerde 2 grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın ardından polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde olayla ilgili 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Silahlı çatışmaya girip kaçmışlardı, 2 gün sonra yakalandılar - Tıkla İzle

Olay, 4 Temmuz tarihinde Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde gerçekleşti. Cadde üzerinde 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmada bir kişi yaralanırken, olayın ardından yaralı da dahil kavgaya karışan tüm şahıslar olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin geniş çaplı araştırması neticesinde olay yerinden kaçan şahısların A.K., E.E. ve G.A. olduğu öğrenildi. Yaralı olarak olay yerinden kaçan A.K.'nin 2 bacağından vurulduğu ve özel bir hastanede ameliyat olduğu belirlendi. Tedavisi tamamlan A.K. ve diğer şahıslar polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli şahıstan E.E. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler G.A. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cihat Polat
 

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