Silahlı çatışmaya gittiği iddia edilen araç takla attı

Edinilen bilgiye göre, polise içerisinde silahlı 3 kişinin bulunduğu bir aracın, şehir merkezinden Çamlıca Mahallesi civarında bazı kişilerle 'silahlı çatışmaya gireceği' ihbarı yapıldı. Polis ihbar üzerine 43 BF 196 plakalı otomobili takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan ve polise de ateş açan kişiler, Enne Mahallesi istikametine doğru ilerlemeye devam etti. Bu arada, polis jandarma bölgesi olduğu için ekiplerden yardım istedi. Polis, zanlıların aracını yaklaşık 13 kilometrelik mesafeyi 150 metre geriden takip etti.

İçerisinde Nurettin S., İsmail S. ve Burak T.'nin bulunduğu araç Enne Barajı bölgesinde virajı alamayarak takla attı. Ters dönen otomobilde İsmail S. olay yerinde hayatını kaybederken, Burak T. ve Nurettin S., araç içerisinden yara almadan çıkartıldı. Araçta 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Burak T. ve Nurettin S. gözaltına alınırken, İsmail S.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kütahya İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç ve İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çekiç de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hüseyin Efe

