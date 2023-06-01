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Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı
Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı

Uşak’ta iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla vurularak, 3 kişide de darp sonucunda yaralanıp hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken firar eden 1 şüpheli için de arama çalışması başlatıldı.

Silahlı kavgada 5 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre İzmir - Uşak Kara Yolu üzerinde Uşak Üniversitesi yakınlarında bir benzinlik içerisinde bulunan ofiste henüz bilinmeyen bir sebepten 2 grup arasında kavga çıktı. Büyüyen kavgada silahların çekilmesiyle 2 kişi vurularak, 3 kişi de darp sonucunda yaralandı. İhbar sonrasında olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vurulan A.P. ve M.P.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan 3 kişinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınırken olay sonrasında firar eden 1 kişi için de arama çalışması başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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