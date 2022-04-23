Silahlı kavgada ağır yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti

Olay, Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi 24. Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Murat Çoban (31) ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yerini kavgaya bırakan tartışma sonrasında E.T. yanında silah ile Çoban'a kurşun yağdırdı. Kurşunların vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi neticesinde ağır yaralanan Çoban, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Çoban, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheli E.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Orkun Kaya